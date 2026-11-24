СМИ: Латвия может рассмотреть закрытие КПП на границе с Россией
Правительство Латвии может рассмотреть возможность введения ограничений на границе с Россией. Об этом сообщил портал Delfi.
По его данным, власти на следующей неделе могут обсудить вопрос о закрытии пограничных КПП.
«Премьер-министр Андрис Кулбергс... поручил ответственным ведомствам к следующей неделе подготовить четкую позицию Латвии относительно возможных ограничений на границе с Россией», - указано в материале.
Ранее Эстония решила с 1 декабря закрыть КПП на границе с РФ в интересах безопасности, напоминает 360.ru. Москва выразила решительный протест в связи с действиями властей республики.
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