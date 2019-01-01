Экс-депутат Рады: Засудить Порошенко мечтают миллионы
Депутат Верховной Рады Украины V - VII созывов Спиридон Килинкаров рассказал НСН о мотивации юриста, обвинившего экс-главу Украины в госизмене.
Украинский юрист Андрей Портнов подал заявление на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Иск, в котором бывший глава государства обвиняется в госизмене, был направлен в государственное бюро. Сообщается, что по предварительным данным, речь идет о попытке захвата государственной власти, а также о превышении служебных полномочий. В том числе, обвинение касается приказа о переходе украинских моряков через Керченский пролив, что являлось незаконным. Согласно иску, действия Порошенко привели к введению на Украине военного положения.
Иск Андрея Портнова никак не связан со сменой власти в стране, заявил НСН депутат Верховной Рады Украины V - VII созывов Спиридон Килинкаров.
«Он считает Порошенко военным преступником. Он считает его коррупционером, так же как и миллионы людей. У него есть возможность это все доказать через украинские суды и привлечь людей к уголовной ответственности. Это абсолютно логичная и последовательная позиция. Он об этом заявлял задолго до избрания Зеленского. Он эту работу проводил достаточно системно. Они аккумулировали все эти материалы, готовили иски, сегодня они их просто реализуют. Он заявил о том, что не претендует на какую-то государственную должность и власть, он занимается этим исключительно как частная компания. Он как гражданин Украины имеет на это полное право. Поэтому вне зависимости от позиции Зеленского или еще кого-то, эти иски будут иметь определенную реализацию», — отметил политик.
Добавим, что Портнов также планирует подать в суд на главу комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергея Пашинского, лидера фракции БПП Артура Герасимова, а также на бывшего замглавы администрации президента Алексея Филатова.
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