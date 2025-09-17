Зеленский: Россияне, их дети и внуки будут извиняться перед украинцами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил Sky News, что через много лет россияне, их дети и внуки будут извиняться перед украинцами.
Также глава государства в интервью телеканалу обвинил Европу в эгоизме. По его словам, союзники Киева должны меньше думать о себе и больше внимания уделять Украине. «Каждый день торговли [внутри ЕС по вопросу], какие санкции налагать, стоит нам много жизней», — отметил украинский лидер.
По словам Зеленского, Киев больше не отправляет военных на обучение за границу.
Также Зеленский заявил, что готов к встрече с Путины и Трампом без каких-либо условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Россияне, их дети и внуки будут извиняться перед украинцами
- «Транснефть» не подтвердила сообщения об ограничении приема нефти из-за атак БПЛА ВСУ
- Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путины и Трампом без каких-либо условий
- СМИ: Дом в польском городе Вырыки повредила ракета, а не беспилотник
- СМИ: Из-за атак беспилотников ВСУ Россия может сократить добычу нефти
- Сбежавшие из питомника обезьяны оккупировали город в Таиланде
- «АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю
- СМИ: У вице-губернатора Свердловской области и его семьи процветает бизнес в Черногории
- Трамп продлил отсрочку по запрету TikTok в США до декабря
- В базу «Миротворца» внесли двухлетнюю девочку из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru