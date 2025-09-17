Зеленский: Россияне, их дети и внуки будут извиняться перед украинцами

Также глава государства в интервью телеканалу обвинил Европу в эгоизме. По его словам, союзники Киева должны меньше думать о себе и больше внимания уделять Украине. «Каждый день торговли [внутри ЕС по вопросу], какие санкции налагать, стоит нам много жизней», — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, Киев больше не отправляет военных на обучение за границу.

Также Зеленский заявил, что готов к встрече с Путины и Трампом без каких-либо условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

