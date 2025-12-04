Институт мира США переименовали в честь Трампа

Институт мира США (USIP) в Вашингтоне переименовали в честь американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Государственный департамент Соединенных Штатов в соцсети Х.

«Госдепартамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории нашей страны», - указали в ведомстве.

Госдеп добавил, что «лучшее еще впереди».

USIP был создан конгрессом США в 1984 году для разрешения конфликтов. По данным телеканала CNN, в начале этого года администрация Трампа фактически закрыла институт из бюджетных соображений.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп присвоит свое имя новому бальному залу в Белом доме, пишет Ura.ru.

