СМИ: Италия изменила стратегию по Украине
Правительство премьера Италии Джорджи Мелони изменило свою стратегию по Украине на фоне нехватки средств и напряженности в правящей коалиции. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство обратило внимание на заявление главы итальянского МИД Антонио Таяни о закупках вооружения для Киева. По его словам, участие в программе НАТО Priority Ukraine Requirements List (PURL) по покупке оружия из США для Украины «преждевременно» для Италии в свете продолжающихся переговоров о мире.
«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», — указал министр.
По данным СМИ, слова Таяни противоречат заявлениям «главного оборонного лобби Европы».
Ранее несколько европейских стран объявили о выделении средств на закупку оружия для Киева, пишет Ura.ru. В частности, об этом заявили Норвегия и Германия.
