Чемпионка Европы по прыжкам в воду Лыскун приняла гражданство РФ
Чемпионка Европы по прыжкам в воду 23-летняя София Лыскун отказалась от гражданства Украины и приняла российское. Об этом спортсменка рассказала в беседе с «Известиями».
По ее словам, на смену гражданства повлияло много факторов.
«Еще начиная с детства. И само отношение со стороны тренеров, их некомпетентность, неподобающий подход. В основном у нас все тренеры гимнасты или батутисты. Как человек из совсем другой отрасли может тебя чему-то обучить?» - указала Лыскун.
Как отметила спортсменка, в последние годы в спорте на Украине она понимала, что не растет, пропускала тренировки из-за тяжелого психологического состояния, сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными атлетами и тренерами. Лыскун поделилась, что ее первые два тренера были из Луганска, она поддерживала связь с одним из специалистов, уехавших в Москву.
«На последних соревнованиях на общем собрании в меня полетело высказывание, потому что никто кроме меня не общается с русскими спортсменами и тренерами. У нас в Киеве в бассейне висела надпись огромными буквами "Спорт вне политики", но первыми, кто попал под удар, стали мы, спортсмены», - подчеркнула спортсменка.
Ранее бегунья Анна Гордиюк сменила спортивное гражданство с украинского на российское, пишет Ura.ru.
