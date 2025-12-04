Депутат Говырин: Стоимость пенсионного коэффициента достигнет почти 157 рублей

Стоимость одного пенсионного коэффициента в России составит около 157 рублей с 1 января. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

В декабре повысят пенсии россиянам, достигшим 80 лет или уволившимся

«Стоимость... пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек», — отметил парламентарий.

В России индивидуальные коэффициенты используются при расчете страховой части пенсии по старости.

Ранее Говырин анонсировал индексацию страховых пенсий на 7,6% с начала года, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ДепутатыПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры