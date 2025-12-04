Депутат Говырин: Стоимость пенсионного коэффициента достигнет почти 157 рублей

Для борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости можно обсудить идею «охлаждения» сомнительных сделок За минувшие сутки у побережья Камчатки зафиксировали три афтершока магнитудой до 5-ти Работу круглосуточных магазинов могут ограничить В российских паспортах с 1 января 2026 года появится новая отметка HR-эксперт рассказал о причинах отказа работодателей от новогодних корпоративов