Депутат Говырин: Стоимость пенсионного коэффициента достигнет почти 157 рублей
4 декабря 202508:00
Стоимость одного пенсионного коэффициента в России составит около 157 рублей с 1 января. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.
«Стоимость... пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек», — отметил парламентарий.
В России индивидуальные коэффициенты используются при расчете страховой части пенсии по старости.
Ранее Говырин анонсировал индексацию страховых пенсий на 7,6% с начала года, пишет Ura.ru.
