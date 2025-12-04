Идея ограничить работу круглосуточных магазинов для борьбы с алкоголем ущемляет права потребителей, которые должны иметь возможность в вечернее и ночное время приобрести продукты и хозтовары. Об этом НСН рассказал глава Союза потребителей Алексей Койтов.

В России могут ограничить работу круглосуточных магазинов, пишут «Известия». С такой инициативой выступили в заксобрании Кировской области, законопроект уже внесли в Госдуму. Мера направлена на борьбу с продажей алкоголя в ночное время. Как отмечается в статье, проблема касается и других регионов. Так, в Нижегородской области в одном лишь Советском районе в октябре этого года выявили нарушения по продаже алкоголя сразу в нескольких магазинах формата "24 часа". Койтов отметил, что к проблеме надо подходить с другого ракурса.

«Очень странная инициатива. С одной стороны направленная на благое дело — борьбу с нелегальной торговлей алкоголем, а с другой — выбравшая путь попирания прав и интересов большого количества потребителей. Что касается нелегальной торговли алкоголем, на мой взгляд, решение должно лежать не в плоскости дополнительных запретов и ограничений, а для начала в обеспечении уже существующих запретов. Ведь если ночью нельзя продавать, но многие магазины это делают, значит, что-то не так в области госконтроля. И теперь недоработки правоприменительной системы предлагают восполнить ограничением прав обычных потребителей», - отметил он.