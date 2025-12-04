Закупаться в ресторанах? Потребителей возмутила идея бороться с ночными магазинами
Бороться с нелегальной торговлей алкоголем надо не через новые ограничения в ущерб простым гражданам, а через обеспечение уже действующих запретов, заявил НСН Алексей Койтов.
Идея ограничить работу круглосуточных магазинов для борьбы с алкоголем ущемляет права потребителей, которые должны иметь возможность в вечернее и ночное время приобрести продукты и хозтовары. Об этом НСН рассказал глава Союза потребителей Алексей Койтов.
В России могут ограничить работу круглосуточных магазинов, пишут «Известия». С такой инициативой выступили в заксобрании Кировской области, законопроект уже внесли в Госдуму. Мера направлена на борьбу с продажей алкоголя в ночное время. Как отмечается в статье, проблема касается и других регионов. Так, в Нижегородской области в одном лишь Советском районе в октябре этого года выявили нарушения по продаже алкоголя сразу в нескольких магазинах формата "24 часа". Койтов отметил, что к проблеме надо подходить с другого ракурса.
«Очень странная инициатива. С одной стороны направленная на благое дело — борьбу с нелегальной торговлей алкоголем, а с другой — выбравшая путь попирания прав и интересов большого количества потребителей. Что касается нелегальной торговли алкоголем, на мой взгляд, решение должно лежать не в плоскости дополнительных запретов и ограничений, а для начала в обеспечении уже существующих запретов. Ведь если ночью нельзя продавать, но многие магазины это делают, значит, что-то не так в области госконтроля. И теперь недоработки правоприменительной системы предлагают восполнить ограничением прав обычных потребителей», - отметил он.
Также Койтов призвал подумать о людях, которые работают допоздна, и которым необходимо после 23:00 купить продукты или другие необходимые для дома и гигиены товары.
«Если человек возвращается домой поздно, у него должна быть возможность приобрести продукты питания или хозтовары. А тут, получается, это будут его проблемы, как озаботиться заранее, и не важно, есть у него такая возможность или нет. Например, я знаю людей, кто возвращался с работы в 23:00, а то и за полночь, заезжая по дороге за продуктами или готовой едой. Что им делать? Покупать все в ресторане втридорога? В общем, очень сомнительная инициатива», - подытожил собеседник НСН.
Ранее в Курганской области приняли закон, согласно которому с 1 марта 2026 года алкоголь в магазине можно будет купить только с 10:00 до 20:00 часов. Исключение — продажа в общепите. Первопроходцем в этой области в этом году стала Вологодская область, где с 1 марта этого года по закону алкоголь можно приобрести с 12:00 до 14:00 по будням и с 8:00 до 23:00 по выходным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Бояться рано!»: Продюсер Золотарев опроверг переговоры с Хаммером для «Альтернативы»
- В Воронежской области из-за БПЛА пострадала женщина и поврежден дом
- Закупаться в ресторанах? Потребителей возмутила идея бороться с ночными магазинами
- Депутат Говырин: Стоимость пенсионного коэффициента достигнет почти 157 рублей
- Институт мира США переименовали в честь Трампа
- Над Россией уничтожили 76 украинских беспилотников
- Чемпионка Европы по прыжкам в воду Лыскун приняла гражданство РФ
- СМИ: Демократы опубликовали новые фото с острова Эпштейна
- Финляндия призвала подготовиться к наступлению мира на Украине
- Работу круглосуточных магазинов могут ограничить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru