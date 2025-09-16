Трамп: Зеленскому придется заключить сделку по Украине

Перед вылетом в Великобританию он также отметил, что на возможных переговорах Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным ему придётся находиться с ними в одном помещении.

«Потому что они не могут сидеть в одной комнате вместе», - заключил глава Белого дома.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Трамп - это единственный лидер, способный говорить с ЕС, РФ и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».