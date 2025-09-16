Трамп: Зеленскому придется заключить сделку по Украине

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся пойти на сделку по Украине. Как пишет RT, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп назвал ненависть главным препятствием для мира на Украине

Перед вылетом в Великобританию он также отметил, что на возможных переговорах Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным ему придётся находиться с ними в одном помещении.

«Потому что они не могут сидеть в одной комнате вместе», - заключил глава Белого дома.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Трамп - это единственный лидер, способный говорить с ЕС, РФ и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

