Трамп: Зеленскому придется заключить сделку по Украине
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся пойти на сделку по Украине. Как пишет RT, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Перед вылетом в Великобританию он также отметил, что на возможных переговорах Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным ему придётся находиться с ними в одном помещении.
«Потому что они не могут сидеть в одной комнате вместе», - заключил глава Белого дома.
Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Трамп - это единственный лидер, способный говорить с ЕС, РФ и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
