Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путины и Трампом без каких-либо условий

По его словам, на встречу в Москве он по-прежнему не согласен. Переговоры можно провести в другой стране, есть много предложений со стороны американцев и европейцев, отметил президент Украины.

До этого Зеленский поставил лидеру США условие по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

