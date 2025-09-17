Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путины и Трампом без каких-либо условий

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил Sky News, что готов встретиться с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без каких-либо условий.

Трамп: Зеленскому придется заключить сделку по Украине

По его словам, на встречу в Москве он по-прежнему не согласен. Переговоры можно провести в другой стране, есть много предложений со стороны американцев и европейцев, отметил президент Украины.

До этого Зеленский поставил лидеру США условие по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
