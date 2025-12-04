С Киркорова взыскали долг за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12

Арбитражный суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12 в пользу госкомпании «Российские автомобильные дороги». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Исполнитель должен выплатить около 4 тысяч рублей.

«Взыскать с ООО "Филипп Киркоров Продакшн"... задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12 в размере 2 085 рублей, неустойки в размере 2 085 рублей, а всего 4 170 рублей», - постановил суд.

Кроме того, в доход федерального бюджета взыскали государственную пошлину в 8 тысяч рублей.

Ранее компания «Социум трейд» захотела взыскать с Киркорова 12 млн рублей суммы кредита и пени по иску о задолженности по договору, пишет 360.ru.

