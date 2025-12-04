Рассмотрение кандидатуры американского актера Арми Хаммера на роль в новом российском триллере «Альтернатива» — не более, чем видение режиссера, переговоров с самим актером пока не велось. Об этом НСН заявил продюсер фильма «Альтернатива» Андрей Золотарев.

Американский актер Арми Хаммер рассматривается на роль в российском шпионском триллере «Альтернатива» по книге Александра Журавского, сообщили на питчинге Фонда кино. Продюсер проекта Золотарев опроверг это заявление, отметив, что пока никакие переговоры с Хаммером не велись.