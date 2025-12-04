СМИ: Демократы опубликовали новые фото с острова Эпштейна

На материалах, попавших в публичное пространство, запечатлены интерьеры виллы, включая комнату, обустроенную как стоматологический кабинет, и помещение с коллекцией масок, напоминающих лица известных людей. Как заявил конгрессмен-демократ Роберт Гарсия, эти изображения открывают «тревожный взгляд на мир Джеффри Эпштейна». Он подчеркнул, что публикация направлена на обеспечение максимальной прозрачности расследования.

Публикация архивов Эпштейна может лишить американского лидера Дональда Трампа президентского кресла, если там будут фото и видео со скандальных вечеринок, заявил политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с НСН.

