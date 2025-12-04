В Воронежской области из-за БПЛА пострадала женщина и поврежден дом
Жительница Воронежской области пострадала после атаки беспилотников в регионе. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«По уточненной информации, в одном из муниципалитетов получившая ранение женщина после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась и уже находится дома», — написал глава региона в Telegram.
Кроме того, Гусев рассказал, что из-за падения фрагментов дронов были выбиты стекла в квартире, магазине и аптеке. В еще одном доме повреждено остекление нежилого помещения. Осколки посекли два легковых автомобиля.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Воронежской области сбили три беспилотника ВСУ. Всего над территорией России уничтожили 76 украинских дронов, пишет Ura.ru.
