Над Россией уничтожили 76 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 76 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Как уточнило ведомство, 21 дрон ликвидировали над Крымом, 16 – над Ростовской областью, 14 – над Ставропольским краем, семь - над Белгородской областью. Кроме того, четыре БПЛА сбили в Брянской области, три – в Воронежской, по два – в Орловской, Рязанской, Тульской областях.
Еще по одному дрону уничтожили в Московском регионе, Краснодарском крае, Липецкой и Нижегородской областях, над водами Черного моря.
Ранее в Белгородской области мужчина погиб из-за атаки БПЛА по гражданскому автомобилю, пишет Ura.ru.
