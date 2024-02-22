Зеленский рассказал о плане «Б» на случай отсутствия помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в чем заключается его план «Б» на случай, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи.

«Конечно, мы что-то найдем… мы должны выжить», - ответил он на вопрос журналиста телеканала Fox News Брета Байера о том, какие у Украины есть еще варианты.