Зеленский рассказал о плане «Б» на случай отсутствия помощи США
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в чем заключается его план «Б» на случай, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи.
«Конечно, мы что-то найдем… мы должны выжить», - ответил он на вопрос журналиста телеканала Fox News Брета Байера о том, какие у Украины есть еще варианты.
Вместе с тем Зеленский добавил, что помощь США для Украины «критически важна».
Президент Украины также не согласился с утверждением, что взятие Авдеевки российскими силами открывает новую фазу в ходе конфликта. Зеленский признал, что конец прошлого года был «в основном сложным» для ВСУ, но «мы сделали хорошую работу». Он добавил, что Авдеевка - это только «один город».
Минобороны РФ заявило сегодня, что российские войска заняли под Авдеевкой более удачные позиции.
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