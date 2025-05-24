В Каннах пропал свет за несколько часов до вручения наград Каннского кинофестиваля.

Отключение затронуло показы конкурсантов, с перебоями работает интернет.

Режиссер Валерий Переверзев, который сейчас находится в Каннах, рассказал НСН, что церемония вручения наград находится на грани срыва.



По словам организаторов, фестиваль перевели на питание с генераторов, это должно позволить провести вечером церемонию закрытия, вручить «Золотую пальмовую ветвь» и награды за лучшую мужскую и женскую роли.

По данным радиостанции Franceinfo, масштабное отключение света вызвано действиями злоумышленников. Ночью на электроподстанции произошел пожар. Кроме того, была подпилена опора высоковольтной линии электропередач.



Ранее режиссер Кирилл Серебренников представил фильм в Каннах с орденом Почетного легиона Франции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».