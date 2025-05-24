Суд арестовал вице-губернатора Нестеренко по делу о злоупотреблении полномочиями

ВС РФ за сутки освободили Локню в Сумской области, Ступочки и Отрадное в ДНР

В РФ вернулись еще 307 военнослужащих в рамках обмена, о котором Москва и Киев договорились в Стамбуле

В РФ растет доля ипотечных заемщиков, которым от 18 до 20 лет

Основоположник славянского фэнтези Юрий Никитин умер на 86-м году жизни

В Каннах прошла премьера нового фильма братьев Дарденн «Молодые матери»