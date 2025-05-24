Суд арестовал вице-губернатора Нестеренко по делу о злоупотреблении полномочиями
В пресс-службе судов Кубани рассказали о заключении под стражу бывшего вице-губернатора региона Александра Нестеренко.
Бывшего чиновника арестовали на 1 месяц 29 суток по делу о злоупотреблении полномочиями.
Уточняется, что Нестеренко согласился с предъявленным обвинением. Кроме того, в вопросе избрания меры пресечения полагался на усмотрение суда.
Напомним, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отправил Нестеренко в отставку. Глава региона раскритиковал бывшего вице-губернатора за задержки сроков строительства и сдачи социальных объектов на Кубани. Нестеренко курировал строительную сферу в регионе.
Ранее был задержан вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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