Суд арестовал вице-губернатора Нестеренко по делу о злоупотреблении полномочиями

В пресс-службе судов Кубани рассказали о заключении под стражу бывшего вице-губернатора региона Александра Нестеренко.

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Бывшего чиновника арестовали на 1 месяц 29 суток по делу о злоупотреблении полномочиями.

Уточняется, что Нестеренко согласился с предъявленным обвинением. Кроме того, в вопросе избрания меры пресечения полагался на усмотрение суда.

Напомним, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отправил Нестеренко в отставку. Глава региона раскритиковал бывшего вице-губернатора за задержки сроков строительства и сдачи социальных объектов на Кубани. Нестеренко курировал строительную сферу в регионе.

Ранее был задержан вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный телеграм-канал Губернатора Краснодарского края
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