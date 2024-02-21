«Огненный ад!»: Зачистка Авдеевки и Крынок поставила точку в контрнаступлении ВСУ
Российские военные закончили работу по зачистке территории в Крынках, где ВСУ базировались с целью прорваться на западное побережье Крыма.
Российские военные закончили работу по зачистке территории в Крынках Херсонской области, там находились четыре бригады корпуса морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), у них была задача достичь западного побережья Крыма. Об этом накануне вечером доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу главе государства Владимиру Путину.
ТОЧКА В НАСТУПЛЕНИИ ВСУ
«Мы естественно предлагали и продолжаем предлагать тем, кто там еще сидит, сдаться, но уже, наверное, сутки мы (ответа - прим. НСН) не слышим», - сказал он.
Министр отметил, что потери ВСУ в районе этого населенного пункта превысили три тысячи человек. По словам Шойгу, по берегу Крынок уже стоят посты Вооруженных сил РФ.
Российские войска заняли позиции фактически по всему побережью Днепра. Глава Минобороны добавил, что операция ставит точку в контрнаступлении ВСУ.
Отмечается, что украинская армия использовала населенный пункт в качестве плацдарма с целью в будущем форсировать Днепр.
Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео развертывания российского флага в селе Крынки. Он поблагодарил бойцов, участвующих в операции по зачистке населенного пункта, назвав их героями.
«Морпехи вместе с десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден. Низкий вам поклон, герои, от всех жителей Херсонщины и моя личная огромная благодарность», - написал глава региона в своем Telegram-канале.
15 ноября он говорил, что российские силы устроили для ВСУ «огненный ад» около поселка Крынки на левом берегу Днепра.
7 ноября военный аналитик Борис Рожин сообщил, что противник начал активно перебрасывать бронетехнику на левый берег.
«Мужики делают все возможное и невозможное для того, чтобы враг не расширил плацдарм, и в конечном итоге сбросить его в реку. Обстановка тяжёлая, но контролируемая», - писал другой корреспондент Александр Коц.
В ходе прямой линии 14 декабря президент Владимир Путин говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление» и военные называют это «дорогой в один конец». Он добавил, что обратился к начальнику Генштаба с просьбой «не спешить выдавливать» украинских военных из Крынок, так как России «выгодно», чтобы ВСУ «туда подавали бездумно дальше личный состав».
БОИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Российская армия продолжает наступать и на других участках фронта, а ВСУ – подтягивать подкрепления. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 20 февраля сообщил, что большие колонны украинской армии с оружием и техникой заметили в Харьковской и Днепропетровской областях.
Со своей стороны, военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что противник пытается выстроить и стабилизировать новую линию обороны на Авдеевском направлении, российские силы наступают.
«Бои за Ласточкино (попытки штурма), которым противник готов пожертвовать, но не без боя. Бои в Первомайском. Подошли к Невельскому, заняли половину населенного пункта Победа, занятие которого даст выход на Угледар. Бои у населенного пункта Георгиевка и Новомихайловка. Тактика не отличается новациями. Похоже, используется прежний опыт последних месяцев с бесконечными пехотными атаками в лоб», - написал он.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активных боевых действиях в окрестностях Работино Запорожской области с применением РСЗО и ТОС «Солнцепек», благодаря чему российским штурмовикам удалось продвинуться «значительно дальше своих первоначальных позиций, заняв более выгодные».
«От Работино ничего не осталось, все разрушено. Изредка где-то еще есть подвалы, все это находится в низине. Работино не имеет стратегического значения, просто этот населенный пункт – символ «перемоги» для бандеровцев, главное достижение во время так называемого контрнаступа. Если посмотреть на карту, мы четко увидим этот «работинский» выступ, «вгрызание» в нашу линию обороны противника. Сейчас наши ребята планомерно зачищают [окрестности], идет давление по всей линии фронта, и ореховский участок запорожского фронта – не исключение. До взятия Авдеевки наши ребята брали по одному-два-три опорника. А с момента более активных действий количество вражеских опорников, которые переходят под наш контроль, резко увеличилось», - рассказал он.
Ранее Минобороны сообщило, что 17 февраля Центральная группировка войск взяла под контроль Авдеевку в ДНР и продвинулась на глубину 8,6 километров.
А 19 февраля российская армия полностью зачистила от украинских военных коксохимический завод в Авдеевке (Донецкая народная республика). Об этом сообщило Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне отчитался на встрече с президентом Владимиром Путиным, что Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Глава ведомства утверждает, что «в целом же операция по освобождению города войдет в учебники Минобороны».
Путин в свою очередь сказал, что ему докладывали о «хаотичном бегстве» украинской армии из Авдеевки. Президент считает это успехом и предложил его развивать. Он также сказал, что все участники этой операции заслуживают «самых высоких наград».
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