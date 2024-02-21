«Огненный ад!»: Зачистка Авдеевки и Крынок поставила точку в контрнаступлении ВСУ

Российские военные закончили работу по зачистке территории в Крынках, где ВСУ базировались с целью прорваться на западное побережье Крыма. 

Российские военные закончили работу по зачистке территории в Крынках Херсонской области, там находились четыре бригады корпуса морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), у них была задача достичь западного побережья Крыма. Об этом накануне вечером доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу главе государства Владимиру Путину.

ТОЧКА В НАСТУПЛЕНИИ ВСУ

«Мы естественно предлагали и продолжаем предлагать тем, кто там еще сидит, сдаться, но уже, наверное, сутки мы (ответа - прим. НСН) не слышим», - сказал он.

Министр отметил, что потери ВСУ в районе этого населенного пункта превысили три тысячи человек. По словам Шойгу, по берегу Крынок уже стоят посты Вооруженных сил РФ.

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Российские войска заняли позиции фактически по всему побережью Днепра. Глава Минобороны добавил, что операция ставит точку в контрнаступлении ВСУ.

Отмечается, что украинская армия использовала населенный пункт в качестве плацдарма с целью в будущем форсировать Днепр.

Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео развертывания российского флага в селе Крынки. Он поблагодарил бойцов, участвующих в операции по зачистке населенного пункта, назвав их героями.

«Морпехи вместе с десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден. Низкий вам поклон, герои, от всех жителей Херсонщины и моя личная огромная благодарность», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

15 ноября он говорил, что российские силы устроили для ВСУ «огненный ад» около поселка Крынки на левом берегу Днепра.

7 ноября военный аналитик Борис Рожин сообщил, что противник начал активно перебрасывать бронетехнику на левый берег.

«Мужики делают все возможное и невозможное для того, чтобы враг не расширил плацдарм, и в конечном итоге сбросить его в реку. Обстановка тяжёлая, но контролируемая», - писал другой корреспондент Александр Коц.

В ходе прямой линии 14 декабря президент Владимир Путин говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление» и военные называют это «дорогой в один конец». Он добавил, что обратился к начальнику Генштаба с просьбой «не спешить выдавливать» украинских военных из Крынок, так как России «выгодно», чтобы ВСУ «туда подавали бездумно дальше личный состав».

«От Работино ничего не осталось»: Рогов о символе «перемоги» для Украины

БОИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Российская армия продолжает наступать и на других участках фронта, а ВСУ – подтягивать подкрепления. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 20 февраля сообщил, что большие колонны украинской армии с оружием и техникой заметили в Харьковской и Днепропетровской областях.

Со своей стороны, военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что противник пытается выстроить и стабилизировать новую линию обороны на Авдеевском направлении, российские силы наступают.

«Бои за Ласточкино (попытки штурма), которым противник готов пожертвовать, но не без боя. Бои в Первомайском. Подошли к Невельскому, заняли половину населенного пункта Победа, занятие которого даст выход на Угледар. Бои у населенного пункта Георгиевка и Новомихайловка. Тактика не отличается новациями. Похоже, используется прежний опыт последних месяцев с бесконечными пехотными атаками в лоб», - написал он.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активных боевых действиях в окрестностях Работино Запорожской области с применением РСЗО и ТОС «Солнцепек», благодаря чему российским штурмовикам удалось продвинуться «значительно дальше своих первоначальных позиций, заняв более выгодные».

«От Работино ничего не осталось, все разрушено. Изредка где-то еще есть подвалы, все это находится в низине. Работино не имеет стратегического значения, просто этот населенный пункт – символ «перемоги» для бандеровцев, главное достижение во время так называемого контрнаступа. Если посмотреть на карту, мы четко увидим этот «работинский» выступ, «вгрызание» в нашу линию обороны противника. Сейчас наши ребята планомерно зачищают [окрестности], идет давление по всей линии фронта, и ореховский участок запорожского фронта – не исключение. До взятия Авдеевки наши ребята брали по одному-два-три опорника. А с момента более активных действий количество вражеских опорников, которые переходят под наш контроль, резко увеличилось», - рассказал он.

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Ранее Минобороны сообщило, что 17 февраля Центральная группировка войск взяла под контроль Авдеевку в ДНР и продвинулась на глубину 8,6 километров.

А 19 февраля российская армия полностью зачистила от украинских военных коксохимический завод в Авдеевке (Донецкая народная республика). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне отчитался на встрече с президентом Владимиром Путиным, что Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Глава ведомства утверждает, что «в целом же операция по освобождению города войдет в учебники Минобороны».

Путин в свою очередь сказал, что ему докладывали о «хаотичном бегстве» украинской армии из Авдеевки. Президент считает это успехом и предложил его развивать. Он также сказал, что все участники этой операции заслуживают «самых высоких наград».

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ФОТО: РИА Новости
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