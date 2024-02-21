«Огненный ад!»: Зачистка Авдеевки и Крынок поставила точку в контрнаступлении ВСУ

Российские войска заняли позиции фактически по всему побережью Днепра. Глава Минобороны добавил, что операция ставит точку в контрнаступлении ВСУ.

Отмечается, что украинская армия использовала населенный пункт в качестве плацдарма с целью в будущем форсировать Днепр.

Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео развертывания российского флага в селе Крынки. Он поблагодарил бойцов, участвующих в операции по зачистке населенного пункта, назвав их героями.

«Морпехи вместе с десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден. Низкий вам поклон, герои, от всех жителей Херсонщины и моя личная огромная благодарность», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

15 ноября он говорил, что российские силы устроили для ВСУ «огненный ад» около поселка Крынки на левом берегу Днепра.

7 ноября военный аналитик Борис Рожин сообщил, что противник начал активно перебрасывать бронетехнику на левый берег.

«Мужики делают все возможное и невозможное для того, чтобы враг не расширил плацдарм, и в конечном итоге сбросить его в реку. Обстановка тяжёлая, но контролируемая», - писал другой корреспондент Александр Коц.

В ходе прямой линии 14 декабря президент Владимир Путин говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление» и военные называют это «дорогой в один конец». Он добавил, что обратился к начальнику Генштаба с просьбой «не спешить выдавливать» украинских военных из Крынок, так как России «выгодно», чтобы ВСУ «туда подавали бездумно дальше личный состав».