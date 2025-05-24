По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» также освободили населенный пункт Отрадное в ДНР, подразделения «Южной» группировки войск — Ступочки.

Село Локня входит в Басовский сельский совет Сумского района. Оно расположено вблизи границы с Суджанским районом Курской области России. В апреле 2025 года недалеко от населенного пункта ВС РФ взяли под контроль села Журавка, Басовка и Новенькое. До этого в МО также объявили о контроле над селами Веселовка и Марьино в Сумской области.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские военные ударили по заводу «Антонов» в Киеве, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотники.