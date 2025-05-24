Минобороны: В Сумской области военные РФ заняли Локню
В Сумской области российские военные взяли под контроль населенный пункт Локня. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что в этой операции принимали участие группировки войск «Север».
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По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» также освободили населенный пункт Отрадное в ДНР, подразделения «Южной» группировки войск — Ступочки.
Село Локня входит в Басовский сельский совет Сумского района. Оно расположено вблизи границы с Суджанским районом Курской области России. В апреле 2025 года недалеко от населенного пункта ВС РФ взяли под контроль села Журавка, Басовка и Новенькое. До этого в МО также объявили о контроле над селами Веселовка и Марьино в Сумской области.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские военные ударили по заводу «Антонов» в Киеве, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru