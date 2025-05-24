В России хотят запретить мигрантам иметь более одного номера телефона

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о запрете для иностранцев иметь больше одного абонентского номера.

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По его словам, сейчас мигранты могут оформлять до 10 sim-карт, что «является существенной цифрой».

Кроме того, они могут заключать договоры на оказание услуг мобильной связи только очно в салоне связи. Для оформления им нужно иметь с собой СНИЛС, документ, удостоверяющий личность, и подтверждение личности по биометрии.

Нилов подчеркнул, что в условиях глобализации и увеличения мобильности населения вопрос безопасности становится особенно актуальным.

Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил НСН, что предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех приезжающих в Россию мигрантов отражено в постановлении правительства.

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ФОТО: РИА Новости
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