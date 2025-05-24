Россия вернула 307 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории

Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медпомощь.



Обмен происходит в рамках договоренностей, достигнутых делегациями двух стран на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 16 мая.

В российском оборонном ведомстве отметили, что Киеву были переданы 307 военнопленных ВСУ.



В МО РФ добавили, что в ближайшие дни планируется продолжить инициированный Россией масштабный обмен.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что Россия вернула из плена 270 бойцов и 120 гражданских лиц, в том числе мирных жителей Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».