Россия вернула 307 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории

В рамках обмена военнопленными российская сторона вернула 307 военнослужащих ВС РФ с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны России.

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Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медпомощь.

Обмен происходит в рамках договоренностей, достигнутых делегациями двух стран на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 16 мая.

В российском оборонном ведомстве отметили, что Киеву были переданы 307 военнопленных ВСУ.

В МО РФ добавили, что в ближайшие дни планируется продолжить инициированный Россией масштабный обмен.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что Россия вернула из плена 270 бойцов и 120 гражданских лиц, в том числе мирных жителей Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Офис президента Украины/president.gov.ua
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