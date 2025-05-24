Россия вернула 307 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории
В рамках обмена военнопленными российская сторона вернула 307 военнослужащих ВС РФ с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны России.
Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медпомощь.
Обмен происходит в рамках договоренностей, достигнутых делегациями двух стран на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 16 мая.
В российском оборонном ведомстве отметили, что Киеву были переданы 307 военнопленных ВСУ.
В МО РФ добавили, что в ближайшие дни планируется продолжить инициированный Россией масштабный обмен.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что Россия вернула из плена 270 бойцов и 120 гражданских лиц, в том числе мирных жителей Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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