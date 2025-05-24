Изучение старославянского языка предложили ввести в российских школах
Зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил ввести в гимназиях с углубленным изучением литературы и истории факультативное преподавание церковнославянского языка.
В разговоре с «Газетой.Ru» депутат отметил, что в 1918 году язык был сильно урезан поколением «низкоуровневых швондеров».
Депутат добавил, что образованный человек должен гордиться знанием не только нового славянского, но и старославянского языка.
Ранее доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко заявил НСН, что культурные и образованные люди ставят ударение в слове «звонит» на второй слог.
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