Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

Российский лидер поблагодарил патриарха за все, что тот делает для России и ее народа, а также за поддержку русской культуры и языка.

Ранее Путин направил поздравление новоизбранному папе римскому Льву XIV, выразив уверенность в дальнейшем развитии конструктивного взаимодействия между Москвой и Ватиканом, напоминает «Радиоточка НСН».

