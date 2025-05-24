Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
24 мая 202513:50
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства (именинами). Кадры опубликованы на сайте Кремля.
Российский лидер поблагодарил патриарха за все, что тот делает для России и ее народа, а также за поддержку русской культуры и языка.
Ранее Путин направил поздравление новоизбранному папе римскому Льву XIV, выразив уверенность в дальнейшем развитии конструктивного взаимодействия между Москвой и Ватиканом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru