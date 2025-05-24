Взрыв бытового газа произошел в Донецке

Спасатели вызволили из-под завалов трех человек. Две женщины и один мужчина были переданы медикам. Также пострадал ребенок, но в госпитализации он не нуждается.



На месте происшествия работают 38 специалистов и девять единиц техники МЧС России.

Ранее стало известно, что более 40 квартир были повреждены в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Ставрополе 21 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

