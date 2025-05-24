Взрыв бытового газа произошел в Донецке

В квартире пятиэтажного дома в Киевском районе Донецка произошел взрыв бытового газа, сообщили в ГУ МЧС по Донецкой Народной Республике.

В Ставрополе произошел взрыв газа в жилом доме

Спасатели вызволили из-под завалов трех человек. Две женщины и один мужчина были переданы медикам. Также пострадал ребенок, но в госпитализации он не нуждается.

На месте происшествия работают 38 специалистов и девять единиц техники МЧС России.

Ранее стало известно, что более 40 квартир были повреждены в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Ставрополе 21 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ГУ МЧС по Донецкой Народной Республике
ТЕГИ:ПострадавшиеМЧС РФВзрывВзрыв ГазаДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры