Взрыв бытового газа произошел в Донецке
В квартире пятиэтажного дома в Киевском районе Донецка произошел взрыв бытового газа, сообщили в ГУ МЧС по Донецкой Народной Республике.
Спасатели вызволили из-под завалов трех человек. Две женщины и один мужчина были переданы медикам. Также пострадал ребенок, но в госпитализации он не нуждается.
На месте происшествия работают 38 специалистов и девять единиц техники МЧС России.
Ранее стало известно, что более 40 квартир были повреждены в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Ставрополе 21 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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