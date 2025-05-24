Резкий рост пожарной опасности наблюдается в Московском регионе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил о резком росте пожарной опасности в Московском регионе.
По его словам, из-за жаркой и сухой погоды в течение ближайших четырех-шести дней в некоторых районах Европейской России класс пожарной опасности вырастет до максимально возможного, чрезвычайного.
В то же время МЧС по Московской области предупреждает, что по 27 мая в Наро-Фоминском и Серпуховском городских округах ожидается предпоследний, четвертый класс пожароопасности. Сухая погода и ветер создают условия для быстрого распространения огня.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил НСН, что москвичей ждет солнечная погода и температура в 23-28 градусов вплоть до конца мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru