Резкий рост пожарной опасности наблюдается в Московском регионе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил о резком росте пожарной опасности в Московском регионе.

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По его словам, из-за жаркой и сухой погоды в течение ближайших четырех-шести дней в некоторых районах Европейской России класс пожарной опасности вырастет до максимально возможного, чрезвычайного.

В то же время МЧС по Московской области предупреждает, что по 27 мая в Наро-Фоминском и Серпуховском городских округах ожидается предпоследний, четвертый класс пожароопасности. Сухая погода и ветер создают условия для быстрого распространения огня.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил НСН, что москвичей ждет солнечная погода и температура в 23-28 градусов вплоть до конца мая.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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