Отмечается, что более выгодные рубежи и позиции заняла группировка войск «Центр». Ее подразделения нанесли удар по технике и живой силе ВСУ близ Орловки и Тоненького (ДНР).

Также российская армия отразила на авдеевском направлении девять контратак и атак ВСУ. Потери живой силы украинской армии составили до 145 бойцов, также противник лишился пяти боевых машин пехоты и двух американских бронетранспортеров М113.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что захват Авдеевки был сложной задачей, так как размещенный там укрепрайон ВСУ создавался на протяжении не одного года.

