Финляндия призвала подготовиться к наступлению мира на Украине
Президент Финляндии Александр Стубб в эфире телеканала MTV Uutiset призвал готовиться к завершению конфликта на Украине.
По его словам, оно произойдет на условиях, которые не будут устраивать украинские. «Реальность такова, что и нам, финнам, нужно подготовиться к моменту, когда будет достигнут мир», — заявил глава государства. Он отметил, что условия, которые Киев озвучивал в течение четырех лет, вряд ли можно будет выполнить.
Тем временем, президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Украины за упущенные возможности для мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
