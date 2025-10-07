Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины

По его словам, он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта. «Я вроде бы принял решение. В целом», — заявил президент США. Так он ответил на вопрос о том, будут ли упомянутые ракеты переданы Киеву.

Глава государства не пояснил, в чем именно заключается его решение, указав, что хочет знать, как украинская сторона стала бы применять эти ракеты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможная поставка Киеву Tomahawk разрушит отношения с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

