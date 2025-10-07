Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины
Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам о принятом решении относительно возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине.
По его словам, он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта. «Я вроде бы принял решение. В целом», — заявил президент США. Так он ответил на вопрос о том, будут ли упомянутые ракеты переданы Киеву.
Глава государства не пояснил, в чем именно заключается его решение, указав, что хочет знать, как украинская сторона стала бы применять эти ракеты.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможная поставка Киеву Tomahawk разрушит отношения с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Под Белгородом обломки беспилотника врезались в многоэтажку
- Экс-глава фонда капремонта Калининграда устраивал корпоративы за 9 млн рублей
- Трамп принял решение по ракетам Tomahawk для Украины
- Кресла «Трансаэро» продают за миллион в интернете
- Меркель связала начало конфликта вокруг Украины с COVID-19
- Прохора Шаляпина захейтили из-за его шутки над детьми
- В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции электронный паспорт
- Путин подписал указ о дополнительных мерах против коррупции
- В Грузии задержали 13 человек по делу о попытке свержения власти
- В Киеве мобилизовали мужа актрисы из сериала «Слуга народа»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru