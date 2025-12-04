Скрипаль ранее отбывал наказание в России за шпионаж в интересах Британии, а впоследствии жил в Соединённом Королевстве. Согласно публикации, соответствующий доклад, содержащий выводы публичного разбирательства, планируется обнародовать 4 декабря. Скрипали, согласно официальной британской версии, стали жертвами отравления нервно-паралитическим препаратом «Новичок» 4 марта 2018 года в городе Солсбери. Впоследствии Великобритания возложила ответственность за разработку токсичного агента на Россию, обвиняя её власти в организации покушения.

По данным издания, в июле 2018 года жительница города Эймсбери, расположенного неподалёку от Солсбери, Дон Стерджес умерла вследствие воздействия аналогичного химического соединения. Ожидается, что отчёт также отразит обвинения против MI5, которая оказалась не способна предотвратить трагедию и защитить Скрипаля и общество в целом. Среди выявленных недостатков особое внимание уделяется низкому уровню персональной охраны Скрипаля, сделавшему его уязвимой целью для атаки.

Ранее стало известно, что Сергей и Юлия Скрипали отказываются являться на слушание в Великобритании по делу отравления в Солсбери из-за опасений за свою личную безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

