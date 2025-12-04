СМИ: Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря

4 декабря в Майами состоится встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и старшим советником Джаредом Кушнером, сообщает Associated Press.

Данные переговоры станут продолжением диалога, начатого 2 декабря в Москве, где Уиткофф и Кушнер были приняты президентом России Владимиром Путиным. Другие подробности неизвестны.

Тем временем, президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Украины за упущенные возможности для мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

