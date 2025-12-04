СМИ: Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря
4 декабря в Майами состоится встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и старшим советником Джаредом Кушнером, сообщает Associated Press.
Данные переговоры станут продолжением диалога, начатого 2 декабря в Москве, где Уиткофф и Кушнер были приняты президентом России Владимиром Путиным. Другие подробности неизвестны.
Тем временем, президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Украины за упущенные возможности для мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: MI5 оказалась неспособной защитить Скрипалей от отравления
- СМИ: Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря
- С 1 января в паспортах РФ можно поставить новую отметку
- Трамп раскритиковал руководство Украины за упущенные возможности для мира
- В России начали штрафовать за ники в мессенджерах
- Исследование: Украинцы готовы выйти на улицы в случае неприемлемых условий для завершения конфликта
- Бывший владелец Pornhub предложил купить иностранные активы «Лукойла»
- 40% россиян верят в тайное мировое правительство
- IOWA, Валерия и другие звезды застряли в лифте в Доме музыки
- Кадыров обратился к Путину после слов президента о войне с Европой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru