СМИ: США передадут Киеву ограниченное количество Tomahawk для давления на Россию

По данным издания, американский лидер планирует поставить боеприпасы «в очень ограниченном количестве» в качестве «рычага давления», чтобы подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Если же из-за отказа Кремля такие переговоры не состоятся, то поставки будут больше», - отмечается в материале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача Киеву Tomahawk может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты могут быть в ядерном исполнении.

