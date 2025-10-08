СМИ: США передадут Киеву ограниченное количество Tomahawk для давления на Россию
Президент США Дональд Трамп рассматривает поставки ограниченного числа ракет Tomahawk Украине в рамках давления на Россию. Об этом сообщила газета Mundo со ссылкой на близкие к Белому дому источники.
По данным издания, американский лидер планирует поставить боеприпасы «в очень ограниченном количестве» в качестве «рычага давления», чтобы подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам с главой Украины Владимиром Зеленским.
«Если же из-за отказа Кремля такие переговоры не состоятся, то поставки будут больше», - отмечается в материале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача Киеву Tomahawk может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты могут быть в ядерном исполнении.
