С 1 января в паспортах РФ можно поставить новую отметку

С 1 января 2026 года граждане РФ получат право внести в основной документ идентификатор записи из Единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Как заявил депутат Госдумы Каплан Панеш, ИД ЕРН — это уникальный номер, предназначенный для работы в государственных информационных системах. «Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым», — подчеркнул парламентарий.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина заявила, что все россияне имеют право бесплатно проставить в паспорт штамп о группе крови и резус-факторе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

