Работу круглосуточных магазинов могут ограничить
Парламент Кировской области направил в Госдуму предложение о принятии нового федерального закона, позволяющего регионам ограничивать деятельность магазинов, работающих круглосуточно, сообщает ТАСС.
По словам авторов инициативы, небольшие круглосуточные торговые точки зачастую нарушают федеральный запрет на продажу алкоголя ночью. Они указали, что в регионе зафиксированы многочисленные случаи торговли спиртным в запрещенное время, несмотря на существующие нормы.
Основная цель законопроекта — пресечь незаконную реализацию алкогольных напитков в ночное время суток. Также депутаты отметили негативное влияние ночной продажи спиртного на социальную ситуацию: рядом с такими магазинами повышается уровень преступности, возникают неудобства для местных жителей, особенно летом, когда шум становится причиной общественных недовольств.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о запрете алкомаркетов в помещениях новостроек, В Госдуму внесут проект о запрете алкомаркетов в помещениях новостроек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Демократы опубликовали новые фото с острова Эпштейна
- Финляндия призвала подготовиться к наступлению мира на Украине
- Работу круглосуточных магазинов могут ограничить
- СМИ: MI5 оказалась неспособной защитить Скрипалей от отравления
- СМИ: Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым в Майами 4 декабря
- С 1 января в паспортах РФ можно поставить новую отметку
- Трамп раскритиковал руководство Украины за упущенные возможности для мира
- В России начали штрафовать за ники в мессенджерах
- Исследование: Украинцы готовы выйти на улицы в случае неприемлемых условий для завершения конфликта
- Бывший владелец Pornhub предложил купить иностранные активы «Лукойла»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru