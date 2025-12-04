Работу круглосуточных магазинов могут ограничить

По словам авторов инициативы, небольшие круглосуточные торговые точки зачастую нарушают федеральный запрет на продажу алкоголя ночью. Они указали, что в регионе зафиксированы многочисленные случаи торговли спиртным в запрещенное время, несмотря на существующие нормы.

Основная цель законопроекта — пресечь незаконную реализацию алкогольных напитков в ночное время суток. Также депутаты отметили негативное влияние ночной продажи спиртного на социальную ситуацию: рядом с такими магазинами повышается уровень преступности, возникают неудобства для местных жителей, особенно летом, когда шум становится причиной общественных недовольств.

