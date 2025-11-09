Зеленский призвал Запад ввести санкции против энергетики России

Президент сослался на необходимость лишить Москву возможности продолжать боевые действия. Политик указал, что предыдущих ограничительных мер стало недостаточно, и потребовал полностью перекрыть поставки западной микроэлектроники для российского ВПК. Особое внимание Зеленский уделил необходимости конфискации замороженных российских активов в Европе.

Эти заявления прозвучали после очередной ракетной атаки, в ходе которой, по словам украинского президента, применялись гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

Для атаки российские силы задействовали более 20 «Искандеров», свыше двух сотен «гераней» и «Гербер», а также около десяти гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

