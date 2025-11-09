Российские «Кинжалы» остановили все государственные ТЭС Украины

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — отмечается в сообщении.

В компании объяснили, что причиной остановки стали удары по объектам энергетической инфраструктуры. Ранее предприятия работали над восстановлением поврежденных мощностей, однако теперь генерация полностью прекращена.

Для атаки российские силы задействовали более 20 «Искандеров», свыше двух сотен «гераней» и «Гербер», а также около десяти гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщает Telegram-канал Mash.

Под удар попали Приднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС, Кременчугская ГЭС и Змиёвская ТЭС. Кроме того, ВС РФ атаковали химический завод в Павлограде, нефтяные станции в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях. Поражены военный аэродром ВСУ в Василькове и аэродром Антонов в Гостомеле Киевской области.

Атака идёт по транспортной инфраструктуре противника: армия России атаковала депо в Полтавской области. Повреждено несколько локомотивов.

Ранее генерал Попов исключил наступление полного блэкаута на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

