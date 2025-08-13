Зеленский признал победу Путина

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами назвал встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа личной победой российского президента, сообщает AFP.

СМИ: Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе

Зеленский считает предстоящий на Аляске саммит «выходом» Москвы из изоляции. Украинский лидер отметил, что благодаря предстоящей встрече Россия избежала новых санкций со стороны США.

Ранее стало известно, что Путина на Аляске будут охранять агенты Секретной службы США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP /ТАСС
