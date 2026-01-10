Названы самые перспективные профессии в 2026 году

В качестве примеров таких отраслей названы инженерия, финансовый сектор, здравоохранение и торговля.



Эксперты подчёркивают, что наряду с узкопрофессиональными навыками всё более значимую роль начинают играть «мягкие» компетенции.

Среди них особенно выделяются способность быстро адаптироваться к изменениям, готовность непрерывно обучаться, а также умение эффективно использовать искусственный интеллект и прочие цифровые инструменты в профессиональной деятельности.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, что в новом году компании, выполняющие госзаказы, опытные IT-специалисты и кадровый сектор будут чувствовать себя наиболее комфортно: в этих отраслях растет не только количество вакансий, но и зарплаты.

