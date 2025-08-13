СМИ: Путина на Аляске будут охранять агенты Секретной службы США

Как заявил экс-сотрудник службы высокого ранга Роберт Макдоналд, американские власти не хотят, чтобы с Путиным что-либо произошло, когда он будет находиться на американской территории. По словам эксперта, политический климат и разногласия никогда не примешиваются к работе органов охраны высших государственных лидеров.

Макдоналд рассказал, что в прошлом сопровождал в числе других охранников президента США Джорджа Буша — младшего в ходе его визитов в Россию и ряд других стран. Он отвечал за обеспечение безопасности Буша в гостинице «Астория» в Санкт-Петербурге. Отмечается, что бывший сотрудник тесно взаимодействовал тогда с коллегами из российских спецслужб.

Напомним, встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

