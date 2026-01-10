СМИ: Лавина сошла на российских туристов в горах Грузии
В грузинском регионе Верхняя Сванетия у вершины Тетнульд на группу лыжников и сноубордистов сошла лавина, передает Telegram-канал Shot.
По информации издания, под снежную массу попали около 20 человек, среди которых были российские туристы. Несколько отдыхающих сумели самостоятельно выбраться из‑под завалов. Спасатели при содействии других туристов смогли извлечь двух пострадавших: первого — в сознании, после чего его незамедлительно госпитализировали, второго — без признаков сознания, и его текущее состояние пока остаётся неизвестным.
Точное число людей, которые по‑прежнему находятся под снегом, на данный момент не установлено. Поисково‑спасательные работы продолжаются уже около трёх часов.
Ранее спасатели обнаружили под снегом тела четырех туристов, погибших во время схода лавины в Магаданской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, как сушка одежды на батарее может навредить здоровью
- На Международной Делийской книжной ярмарке открылся российский национальный стенд
- Названы самые перспективные профессии в 2026 году
- СМИ: Лавина сошла на российских туристов в горах Грузии
- СМИ: Лыжники на Шерегеше в Кузбассе массово жалуются на заражение ротавирусом
- Французский футболист Вергос погиб при попытке сделать фото у водопада
- «Золотое кольцо» России будет увеличено на 49 населенных пунктов
- Наследник шахской династии Ирана призвал иранцев к силовому захвату власти
- Трамп объявил о готовности продавать нефть РФ и КНР
- Актера Джана Ямана задержали по подозрению в употреблении наркотиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru