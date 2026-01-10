СМИ: Лавина сошла на российских туристов в горах Грузии

По информации издания, под снежную массу попали около 20 человек, среди которых были российские туристы. Несколько отдыхающих сумели самостоятельно выбраться из‑под завалов. Спасатели при содействии других туристов смогли извлечь двух пострадавших: первого — в сознании, после чего его незамедлительно госпитализировали, второго — без признаков сознания, и его текущее состояние пока остаётся неизвестным.

Точное число людей, которые по‑прежнему находятся под снегом, на данный момент не установлено. Поисково‑спасательные работы продолжаются уже около трёх часов.

Ранее спасатели обнаружили под снегом тела четырех туристов, погибших во время схода лавины в Магаданской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

