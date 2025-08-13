СМИ: Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе

По данным источников телеканала из числа чиновников Белого дома, американские власти столкнулись с серьезной проблемой при поиске места для саммита. Как оказалось, из-за пика туристического сезона на Аляске практически не осталось доступных и подходящих для встречи на высшем уровне площадок. Организаторы пришли к выводу, что только Анкоридж располагает подходящими объектами.

При этом база Элмендорф-Ричардсон оказалась единственным местом, отвечающим всем требованиям для проведения исторической встречи между президентами РФ и США.

Ранее Секретная служба США уже сняла жилье в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

