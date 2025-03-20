Зеленский попросил у Трампа средства ПВО

Другие подробности она не привела.

Также она указала, что Трамп заявил Зеленскому, что Вашингтон готов помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями. По его словам, если США будут владеть украинскими энергетическими объектами, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.

Пресс-секретарь отметила, что президент США поставил задачу своим советникам ускорить работу над переходом от частичного прекращения огня в Украине к полному перемирию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

