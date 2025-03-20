Белый дом: Трамп и Зеленский согласились, что мира на Украине можно достичь

Она сослалась на совместное заявление главы Госдепа Марко Рубио и помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца. Беседа Трампа с Зеленским называется «фантастической».

Левитт отметила, что стороны пришли к согласию в том, что Киев и Вашингтон продолжат вместе работать над тем, чтобы положить конец конфликту.

Пресс-секретарь также отметила, что президент США поставил задачу своим советникам ускорить работу над переходом от частичного прекращения огня в Украине к полному перемирию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

