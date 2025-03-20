Белый дом: Трамп и Зеленский согласились, что мира на Украине можно достичь
Лидеры США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе разговора по телефону согласились, что мира можно достичь, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Она сослалась на совместное заявление главы Госдепа Марко Рубио и помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца. Беседа Трампа с Зеленским называется «фантастической».
Левитт отметила, что стороны пришли к согласию в том, что Киев и Вашингтон продолжат вместе работать над тем, чтобы положить конец конфликту.
Пресс-секретарь также отметила, что президент США поставил задачу своим советникам ускорить работу над переходом от частичного прекращения огня в Украине к полному перемирию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru