СМИ: Минэнерго США не видит проблемы в передаче АЭС Украины Вашингтону
Глава Минэнерго США Крис Райт заявил Fox News, что не видит проблемы в возможной передаче украинских АЭС под управление американской стороны.
Он указал, что страна имеет технический опыт для управления такими станциями. Руководитель ведомства отметил, что в случае передачи АЭС под управление США не потребуется отправлять на Украину американских военных.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что глава государства Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон готов помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями. По его словам, если США будут владеть украинскими энергетическими объектами, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.
Пресс-секретарь также отметила, что президент США поставил задачу своим советникам ускорить работу над переходом от частичного прекращения огня в Украине к полному перемирию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru