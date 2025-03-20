СМИ: Минэнерго США не видит проблемы в передаче АЭС Украины Вашингтону

Он указал, что страна имеет технический опыт для управления такими станциями. Руководитель ведомства отметил, что в случае передачи АЭС под управление США не потребуется отправлять на Украину американских военных.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что глава государства Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон готов помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями. По его словам, если США будут владеть украинскими энергетическими объектами, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.

Пресс-секретарь также отметила, что президент США поставил задачу своим советникам ускорить работу над переходом от частичного прекращения огня в Украине к полному перемирию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

