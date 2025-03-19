Трамп стремится к переходу от частичного прекращения огня в Украине к полному

Президент США Дональд Трамп поставил задачу своим советникам ускорить работу над переходом от частичного прекращения огня в Украине к полному перемирию. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, Трамп проинструктировал команду работать над техническими деталями этого процесса.