Трамп стремится к переходу от частичного прекращения огня в Украине к полному

Президент США Дональд Трамп поставил задачу своим советникам ускорить работу над переходом от частичного прекращения огня в Украине к полному перемирию. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, Трамп проинструктировал команду работать над техническими деталями этого процесса.

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По словам Левитт, в рамках подготовки к дальнейшему урегулированию конфликта переговорная группа США также будет обсуждать вопросы антироссийских санкций и другие аспекты.

В частности, обсуждения будут продолжены в Саудовской Аравии, где в ближайшие дни планируется провести встречи для проработки шагов по достижению полного прекращения огня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СШАУкраинаДональд Трамп

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