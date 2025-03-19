Трамп стремится к переходу от частичного прекращения огня в Украине к полному
Президент США Дональд Трамп поставил задачу своим советникам ускорить работу над переходом от частичного прекращения огня в Украине к полному перемирию. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, Трамп проинструктировал команду работать над техническими деталями этого процесса.
По словам Левитт, в рамках подготовки к дальнейшему урегулированию конфликта переговорная группа США также будет обсуждать вопросы антироссийских санкций и другие аспекты.
В частности, обсуждения будут продолжены в Саудовской Аравии, где в ближайшие дни планируется провести встречи для проработки шагов по достижению полного прекращения огня, передает «Радиоточка НСН».
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