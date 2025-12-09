Зеленский отказался от территориальных уступок в мирном плане Трампа
В США уверены, что Трамп понимает, как надавить на Украину для заключения мирной сделки, несмотря на отказ Зеленского от ряда ключевых пунктов плана после «европейских» переговоров.
В Лондоне, в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу мирного плана по Украине.
Европейцы отклонили важные для Москвы пункты в мирном плане, а также приблизились к решению по конфискации активов России.
КОМПРОМИСС НЕ НАЙДЕН
Зеленский после европейских переговоров поспешил сообщить журналистам, что мирный план от США пришлось сократить на восемь пунктов, которые никак не удовлетворяли украинскую сторону.
«Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден», - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп имеет свое представление о завершении конфликта. По словам Зеленского, Украина не готова «отдавать какие-то территории».
После этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у европейских лидеров есть «много карт на руках» в вопросе урегулирования ситуации на Украине, пишет издание Independent. Французский лидер отметил появление «позитивных сигналов» в ходе дипломатических контактов.
Европейские выводы прозвучали на фоне обсуждения мирной инициативы США, впервые представленной Белым домом в конце ноября. Проект предполагает признание Донбасса и Крыма российскими, передачу Москве контроля над соответствующими территориями, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, существенное сокращение ВСУ и запрет на размещение в стране иностранных войск и дальнобойных вооружений.
До этого президент США Дональд Трамп заявил журналистам о своем недоумении в связи с бездействием украинского лидера Владимира Зеленского в отношении мирного урегулирования конфликта.
На прошлой неделе Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Москва дает понять, что мирное соглашение не будет нарушать интересы национальной безопасности. Так, накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что успехи Вооруженных сил России во время проведения спецоперации сделали обстановку переговоров с США благоприятнее.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил телеканалу Fox News, что американский лидер Дональд Трамп знает, каким образом склонить украинское руководство к подписанию мирного соглашения.
По его словам, Вашингтону для этого также потребуется взаимодействовать с Москвой, и у Трампа есть необходимые инструменты влияния на обе столицы. Уитакер предположил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине будет сложным документом из множества пунктов.
«АКТИВНЫЕ» РЕШЕНИЯ
Европа же продолжает оказывать давление на Москву, обещая провести конфискацию замороженных активов. Особенно странно это выглядит на фоне переговоров по мирному урегулированию.
Так, Евросоюз объявит о достижении договоренности по конфискации суверенных активов России в течение этой или следующей недели, сообщает газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
Отмечается, что этот вопрос также обсуждался на встрече премьер-министра страны Кира Стармера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и украинским президентом Владимиром Зеленским в Лондоне 8 декабря. Как утверждает издание, «сделка очень близка». По данным СМИ, речь идет о передаче Украине 133 млрд долларов за счет российских замороженных активов. Из них активы на 10,6 млрд долларов передаст Великобритания.
Замороженные активы РФ в Евросоюзе могут заблокировать навсегда без принципа единогласия, пишет Financial Times. Так, Брюссель нашел статью в договорах ЕС, которая гласит, что «в условиях серьезных экономических потрясений ему разрешено принимать меры без достижения единогласия». Издание отмечает, что до сих пор любая страна единолично могла «разрушить» европейские санкции и обеспечить России доступ к ее резервам, так как рестрикции нужно было единогласно продлевать каждые полгода.
Военный конфликт на Украине юридически не является "экономическим потрясением" для ЕС, чтобы быть основанием для безвозвратной блокировки активов РФ. Европейцы сами создали себе это "потрясение", отказавшись от покупок дешевого российского сырья. Об этом НСН рассказал юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.
«Сейчас эти формулировки выглядят крайне анекдотично», - рассказал он.
Бельгийцы не хотят быть ворами, поэтому сопротивляются давлению президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые хотят конфисковать активы россиян в пользу Украины. Этот спор способен даже расколоть весь Евросоюз, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
В бельгийском депозитарии Euroclear хранится около €140 млрд замороженных российских активов.
После этих обсуждений Япония уже заявила, что не поддерживает такой сценарий. Из-за юридических барьеров Япония не может поддержать инициативу Евросоюза по кредитованию Украины за счет замороженных российских активов, сообщает Politico. Токио дал понять, что использование примерно $30 млрд, заблокированных на территории Японии, невозможно. Об этом заявила министр финансов Сацуки Катаяма.
Ранее американист заявил, что Европа уже израсходовала замороженные российские активы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украина должна заплатить МВФ более $170 млн по долгам
- Под Красноярском в ДТП с легковушкой и автобусом пострадали 13 человек
- Герасимов проверил работу группировки «Центр»
- В Чебоксарах ребенок и трое взрослых пострадали при атаке БПЛА
- Зеленский отказался от территориальных уступок в мирном плане Трампа
- В Китае экс-главу инвесткомпании казнили за взятки на $156 млн
- В Госдуме оценили судьбу Roblox в России после «жалоб» Мизулиной
- Шойгу: Асеаноцентричная система нужна для безопасности в Евразии
- ПВО сбила над Россией 121 украинский беспилотник
- В Новосибирске загорелось здание педколледжа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru