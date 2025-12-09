«Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп имеет свое представление о завершении конфликта. По словам Зеленского, Украина не готова «отдавать какие-то территории».

После этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у европейских лидеров есть «много карт на руках» в вопросе урегулирования ситуации на Украине, пишет издание Independent. Французский лидер отметил появление «позитивных сигналов» в ходе дипломатических контактов.

Европейские выводы прозвучали на фоне обсуждения мирной инициативы США, впервые представленной Белым домом в конце ноября. Проект предполагает признание Донбасса и Крыма российскими, передачу Москве контроля над соответствующими территориями, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, существенное сокращение ВСУ и запрет на размещение в стране иностранных войск и дальнобойных вооружений.

До этого президент США Дональд Трамп заявил журналистам о своем недоумении в связи с бездействием украинского лидера Владимира Зеленского в отношении мирного урегулирования конфликта.

На прошлой неделе Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.

Москва дает понять, что мирное соглашение не будет нарушать интересы национальной безопасности. Так, накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что успехи Вооруженных сил России во время проведения спецоперации сделали обстановку переговоров с США благоприятнее.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил телеканалу Fox News, что американский лидер Дональд Трамп знает, каким образом склонить украинское руководство к подписанию мирного соглашения.