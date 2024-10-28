Зеленский назвал премьера Индии возможным посредником при достижении мира
Премьер-министр Индии Нарендра Моди может стать посредником мирных переговоров с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of India.
«В этом его огромная ценность в любом конфликте», — сказал президент в ответ на вопрос о возможности посредничества Моди в мирных переговорах.
Также Зеленский отметил, что индийский премьер может повлиять на прекращение конфликта и другими способами, в том числе «заблокировав» экономику РФ. Для этого, указал Зеленский, Индии необходимо перестать покупать у России оружие и энергоресурсы.
Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта необходимо вернуться к границам до 24 февраля 2022 года. Он добавил, что Зеленский никогда не соглашался на территориальные уступки.
Переговоры между Россией и Украиной возможны не раньше 2025 года, они будут проходить не на основе «нереального» плана Зеленского, заявлял ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир «Радиоточке НСН».
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