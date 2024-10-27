В офисе Зеленского назвали условием переговоров возвращение к границам 2022 года

«Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года», - сказал Ермак.

Он добавил, что Зеленский никогда не соглашался на территориальные уступки.

Ранее президент России Владимир Путин выдвинул условия для урегулирования конфликта. В частности, Украина должна признать вхождение в состав РФ Крыма, Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».

