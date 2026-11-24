Норвегия отказала в выдаче виз российским конькобежцам
24 ноября 202609:27
Юлия Савченко
Норвегия отказала в выдаче виз российским конькобежцам для участия в этапе Кубка мира в Ставангере. Об этом заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в беседе с ТАСС.
Соревнования пройдут 12 декабря.
«Мы подали документы, а они сообщили: "Визы мы вам не дадим"», - указал собеседник агентства.
Норвегия с 16 ноября ограничила въезд в страну спортсменам из России и Белоруссии.
Ранее Финляндия приняла решение об отказе в выдаче виз российским участникам международных спортивных турниров, пишет Ura.ru.
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