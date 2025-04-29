Зеленский отверг перемирие Путина в честь Дня Победы
Путин объявил перемирие в зоне СВО накануне Дня Победы, но Зеленский во всем видит «манипуляции». Трамп же хочет ускорить переговоры – пока мягко, а Макрон уже анонсировал усиление давления на РФ.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне украинского конфликта в дни 80-летия Победы, оно начнется в 00:00 с 7 на 8 мая и продлится до 00:00 с 10 на 11 мая. В ответ Украина обвинила Москву в «манипуляциях», а Белый дом «расстроился», что перемирие пока имеет лишь временный характер.
ДОБРАЯ ВОЛЯ ПУТИНА
Принимая решение о перемирии на день Победы, президент РФ Владимир Путин руководствовался соображениями гуманитарного характера. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это проявление доброй воли главы российского государства», - добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что данное решение говорит о готовности Москвы выйти на мирное урегулирование конфликта.
При этом российские военные дадут адекватный и эффективный ответ в случае нарушения украинской стороной перемирия в дни 80-летия Победы, заявили в Кремле. Россия считает, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию ко Дню Победы, говорится в официальном сообщении.
Со своей стороны, украинский лидер Владимир Зеленский уже назвал это мирное предложение Москвы «попыткой манипуляции», фактически отвергнув его.
«Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней, чтобы было гарантированно и надежно, — это то, что может дать основу реальной дипломатии», - написал он в ответ на предложение.
В США также скептически оценили жест доброй воли со стороны Москвы. Вашингтон хочет постоянного прекращения огня на Украине, а не временного. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга с журналистами.
Она отметила, что знает о перемирии в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). По ее словам, пожелания президента США Дональда Трампа были другими. Он требовал прекратить огонь не только в честь праздника, но и на постоянной основе, напомнила Левитт.
Она добавила, что Трамп настроен оптимистично и считает возможным заключить мир.
Несмотря на мирную официальную риторику Зеленского, на деле позиция Украины выглядит немного иначе. Напомним, что до этого Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля.
«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются способность и желание киевского режима соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров», - заявил он тогда на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
Зеленский тогда заявил, что Киев будет действовать в рамках перемирия «зеркально» - тишина за тишину, удары в защиту от ударов. При этом он отметил, что пасхальное перемирие можно и продлить, если «тишина воцарится».
Позднее Минобороны России заявило, что ВСУ 4,9 тысяч раз нарушили пасхальное перемирие.
НЕДОВОЛЬСТВА ТРАМПА И МАКРОНА
При этом европейские и украинские официальные лица обеспокоены по поводу возможного прекращения участия президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта в Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
Так, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие восемь-десять дней будет усилено давление на Россию с целью достижения прекращения огня в Украине. В интервью изданию Paris Match он выразил осторожный оптимизм относительно возможности остановки боевых действий, отметив, что для успеха переговоров важно единство стран Запада.
Макрон подчеркнул, что ближайшие две недели станут решающими для усилий по прекращению огня, а также для возможного введения новых санкций в отношении России.
Киев также начал готовиться к возможному выходу США из переговоров, не зная, будет ли продолжаться военная помощь и обмен разведданными. Потеря интереса США к Украине считается для украинских властей наихудшим сценарием развития событий, пишут американские СМИ.
Именно эта неделя будет иметь критически важное значение для урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио телеканалу NBC News.
Он отметил, что уже в ближайшее время потребуется принятие решения о том, стоит ли США продолжать участие в этом начинании или же стоит сосредоточиться на других проблемах, которые могут быть не менее, а в некоторых случаях и более значимыми.
Рубио добавил, что есть основания для оптимизма, но при этом важно сохранять реализм. «Мы близки, но в недостаточной степени», - сказал он, комментирую сделку по Украине.
25 апреля Трамп заявил, что Россия пошла на большую уступку, так как не претендует на всю украинскую территорию.
Тогда же Трамп косвенно обозначил временные рамки ожидаемой сделки. Так, его спросили о возможных санкциях против России.
«Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка. Нет причин отвечать сейчас», - отметил он.
А вопрос о выходе США из переговоров по Украине в случае отсутствия сделки Трамп призвал задавать «через две недели».
Накануне в Кремле снова подтвердили, что Москва готова начать мирные переговоры с Украиной без предварительных условий.
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