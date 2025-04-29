При этом российские военные дадут адекватный и эффективный ответ в случае нарушения украинской стороной перемирия в дни 80-летия Победы, заявили в Кремле. Россия считает, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию ко Дню Победы, говорится в официальном сообщении.

Со своей стороны, украинский лидер Владимир Зеленский уже назвал это мирное предложение Москвы «попыткой манипуляции», фактически отвергнув его.

«Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней, чтобы было гарантированно и надежно, — это то, что может дать основу реальной дипломатии», - написал он в ответ на предложение.

В США также скептически оценили жест доброй воли со стороны Москвы. Вашингтон хочет постоянного прекращения огня на Украине, а не временного. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга с журналистами.

Она отметила, что знает о перемирии в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). По ее словам, пожелания президента США Дональда Трампа были другими. Он требовал прекратить огонь не только в честь праздника, но и на постоянной основе, напомнила Левитт.

Она добавила, что Трамп настроен оптимистично и считает возможным заключить мир.

Несмотря на мирную официальную риторику Зеленского, на деле позиция Украины выглядит немного иначе. Напомним, что до этого Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля.

«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются способность и желание киевского режима соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров», - заявил он тогда на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Зеленский тогда заявил, что Киев будет действовать в рамках перемирия «зеркально» - тишина за тишину, удары в защиту от ударов. При этом он отметил, что пасхальное перемирие можно и продлить, если «тишина воцарится».

Позднее Минобороны России заявило, что ВСУ 4,9 тысяч раз нарушили пасхальное перемирие.